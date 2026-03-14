Se incendia casa en Viveros del Valle

Erika Méndez

La tarde de este sábado, se registró incendio en casa habitación de la colonia Viveros del Valle en el municipio de Puebla.

Informó la coordinación estatal de Protección Civil que el fuego se originó por la combustión de llantas y basura en el patio de un inmueble.

El fuego fue previamente controlado por policía estatal bomberos, que realizó la verificación de domicilios contiguos para descartar riesgos.

No se registraron personas lesionadas y el lugar quedó sin peligro para la población.