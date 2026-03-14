Realiza Gobierno de Pepe Chedraui el Torneo Municipal de Futbol por la Inclusión 2026

Arlette Hernández

Con la participación de más de 8 equipos, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, realizó el Torneo Municipal de Futbol por la Inclusión 2026, una iniciativa que busca fortalecer el deporte incluyente y abrir espacios de participación para niñas, niños y jóvenes con Síndrome de Down.

En el marco del Día Mundial del Sindrome de Down el torneo organizado por el Instituto Municipal del Deporte de Puebla, dirigido por Ricardo Zayas Gallardo, y reunió a equipos locales así como delegaciones provenientes del estado de Tabasco, quienes participaron en una jornada deportiva marcada por la sana competencia.

El objetivo del torneo fue seguir impulsando el deporte inclusivo en la capital poblana, generando oportunidades para que las y los participantes puedan desarrollarse en un ambiente de respeto y compañerismo.

Al respecto, el director del Instituto Municipal del Deporte de Puebla, Ricardo Zayas Gallardo, destacó la labor de las escuelas de iniciación con el equipo Guerreros de la Franja y del Profesor Rafael Garzón que es quien a impulsado esta iniciativa deportiva inclusiva.

“A nombre del alcalde, Pepe Chedraui les damos la bienvenida a los equipos de Tabasco, Tehuacán y de Puebla, como saben nosotros estamos desarrollado una política deportiva inclusiva, ese es nuestro objetivo, que existan espacios, competencia y desarrollo para todas y todos.”, señaló.

Asimismo, en representación de la señora MariElise Budib, Presidenta del Patronato del Sistema DIF, Migner Huerta, director de Salud Integral, indicó que el significado de este torneo, además del valor por traer equipos de otros estados.

“A los participantes decirles que ustedes son un ejemplo de determinación, disciplina, les deseamos que este sea un gran torneo de mucho compañerismo, convivencia y principalmente se la pasen muy bien”, puntualizó.

Los encuentros se llevaron a cabo en el Deportivo González Gatica, donde familias y asistentes acompañaron a las y los participantes, generando un ambiente de apoyo y entusiasmo durante cada partido, quedando como campeones Guerreros de la Franja y en segundo lugar Cardenas Tabasco, a los cuáles se les otorgó medalla y trofeo conmemorativo.

Con este tipo de actividades, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de seguir generando oportunidades deportivas en espacios seguros y accesibles, donde todas y todos tengan la posibilidad de participar y desarrollarse a través del deporte.