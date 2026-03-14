Desde el Terror

Desde el terror: Catalina de los Ríos y Lisperguer,

By Redaccion2 / 14 marzo, 2026
Catalina de los Ríos y Lisperguer (1604–1665), mejor conocida como “La Quintrala”, es una de las figuras más enigmáticas y temidas de la época colonial en Chile. Terrateniente de gran belleza y enorme fortuna, su vida se convirtió en un mito que mezcla realidad histórica con leyendas de crueldad extrema, asesinatos y pactos oscuros.

Estela Naïad YT

 

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