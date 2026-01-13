Mujer policía de Huauchinango, detenida en Hidalgo acusada de pertenecer a banda de asaltantes de carreteras

* Los cinco detenidos son de Puebla

Desde Puebla

Elementos de la SSPH capturan a cinco personas tras interceptarlos en un camino rural; les hallan un fusil Galil, chaleco táctico y 80 dosis de presunto cristal.

En un operativo de vigilancia rutinaria que derivó en una confrontación, la secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) aseguró a cinco presuntos integrantes de una banda dedicada al robo en carreteras federales. El hecho ocurrió en el camino que conecta Acaxochitlán con Tlamimilolpan.

La detención se produjo durante los recorridos preventivos que efectúan elementos de la corporación estatal en zonas rurales y vías de comunicación. Al divisar a la patrulla, el grupo integrado por tres mujeres y dos hombres, todos originarios del estado de Puebla intentó huir, exhibiendo una actitud evasiva que motivó su inmediata interceptación.

Tras la detención, los oficiales procedieron a una inspección que arrojó un hallazgo preocupante: entre los objetos asegurados destacan un fusil tipo Galil, un cargador abastecido, un chaleco táctico y 80 dosis de una sustancia granulada con características propias del cristal (metanfetamina).

“La reacción de huida y el armamento de alto poder localizado refuerzan la presunción de que se trata de un grupo organizado para cometer delitos de alto impacto en las carreteras”, declaró un portavoz de la SSPH, quien añadió que los detenidos ya están vinculados, en las investigaciones preliminares, con una serie de robos registrados en vías federales de la región.

Los cinco individuos fueron puestos a disposición de la autoridad competente presumiblemente la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones complementarias, se determinen posibles vínculos con otros delitos y se defina su situación jurídica en los próximos días.

La captura ha sido valorada como un golpe significativo a la delincuencia organizada que opera en el entorno de las vías de comunicación, dada la peligrosidad del armamento asegurado.