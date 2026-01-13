Entregan mantenimiento en la Fuente de los Frailes

– _Anunció que este 2026 serán intervenidos 74 sistemas de agua de este tipo en toda la capital_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 13 de enero de 2026.- El presidente municipal, Pepe Chedraui, inauguró el mantenimiento integral de la Fuente de los Frailes, una obra que reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad con la recuperación y conservación de espacios emblemáticos que forman parte del patrimonio urbano, fortaleciendo entornos más seguros para las y los ciudadanos.

En este sentido, el presidente municipal expresó la importancia de dar mantenimiento a todos estos espacios que forman parte del entorno que disfrutan día con día las y los poblanos. Anunció que ese año serán intervenidas otras 74 fuentes en toda la capital poblana, en tanto que en la primera etapa se dio mantenimiento a 69.

Esta intervención forma parte de la estrategia Fuentes que Brillan, a través de la cual la Secretaría de Servicios Públicos realiza trabajos correctivos al sistema eléctrico e hidráulico, garantizando su correcto funcionamiento y devolviendo a este espacio su valor funcional.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que esta acción refleja una visión de ciudad que apuesta por el cuidado permanente de la infraestructura urbana, priorizando trabajos duraderos y un mantenimiento integral para que su operación eficiente y segura en beneficio de la comunidad.

Entre las acciones realizadas se encuentran la reparación de la línea hidráulica, la sustitución de tres bombas sumergibles, así como la reparación y pintura de rejillas de cárcamos, trabajos que permiten fortalecer el sistema de recirculación y mejorar el desempeño general de la fuente.

Adicionalmente, se llevaron a cabo limpieza y desazolve de tuberías, así como el lavado general de la fuente, acciones que contribuyen a mantener condiciones óptimas de operación e higiene, impulsando la recuperación de espacios públicos que fomentan la convivencia, el orden urbano y el bienestar de las familias poblanas.