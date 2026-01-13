Importante, abrir este año debate nacional sobre regulación de Inteligencia Artificial: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remarcó la necesidad que este mismo año se debata a escala nacional el tema de la inteligencia artificial (IA), sobre todo a fin de que los usuarios puedan conocer si algún contenido fue desarrollado con esa herramienta.

“Es importante que se dé el debate este año. ¿Hasta dónde? ¿Si se regula o no?”, expresó en la mañanera de este martes en Palacio Nacional.

Al referirse al tema debido a que se ha usado IA para tratar de defraudar a la ciudadanía, como a beneficiarios de programas sociales, la mandataria desmintió que los mensajes que se han creado referentes al programa Mujeres Bienestar correspondan a su administración.

“Tenemos que generar algo que no tiene que ver con los medios, sino con los fraudes, a parte del gabinete de seguridad, y particularmente con la IA que parecen reales. Es un muy buen debate el tema de la IA y cómo garantizar que la gente sepa que fue generado por IA”.

Y es que si bien, dijo, cuando se genera un producto con esa tecnología, las propias plataformas advierten que se usó la IA, en ocasiones los mensajes son tan pequeños que no son advertidos por los usuarios. “Se va uno con la finta”.

La jefa del Ejecutivo rechazó que haya un intento de su gobierno por censurar, por el contrario, aclaró, “es un tema que tiene que garantizarse el derecho a la información y que tiene que ver con un delito que es el fraude”, de ahí la necesidad de debatir.

A pregunta sobre si presentará una iniciativa para regular la inteligencia artificial, la presidenta reviró: “Es un tema que ser tiene que debatir entre todos, para poder garantizar que no prevalezca la información falsa y los fraudes. La regulación tiene su complicación; pero es muy importante debatirlo y entre todos definir cómo el ciudadano está protegido, que es lo que nos interesa a los ciudadanos”.