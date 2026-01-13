Julio Iglesias es acusado de abuso sexual: empleadas revelan los crudos detalles en las denuncias

EL HERALDO DE MÉXICO

Dos mujeres que trabajaron en el servicio doméstico del famoso cantante español han roto el silencio, denunciando episodios de abuso y manipulación

La leyenda de la música, Julio Iglesias, se encuentra en un escándalo mediático que podría cambiar para siempre su legado. Este martes 13 de enero, tras diversas investigaciones se informó que dos ex empleadas domésticas del intérprete han presentado denuncias formales por presuntas agresiones sexuales ocurridas durante el tiempo que trabajaron para el artista.

Las acusaciones no solo detallan actos de violencia física, sino que exponen un patrón de comportamiento basado en el control psicológico y el abuso de poder, aprovechando la vulnerabilidad de las mujeres que trabajaban en sus residencias privadas.

Hasta el momento, el equipo legal del cantante no ha emitido un comunicado oficial detallado, aunque se espera que en las próximas horas se fije una postura. Según los reportes de Univisión y elDiario.es, medios que sacaron a la luz las acusaciones, Julio Iglesias tampoco ha respondido a sus llamadas, ni ha devuelto las preguntas por correo que le hicieron llegar.

Julio Iglesias ha pasado los últimos años con un perfil bajo y alejado de los escenarios debido a problemas de salud. Sin embargo, tiene el récord de ser el artista latino más exitoso de la historia, con más de 300 millones de discos vendidos, por lo que, estas graves acusaciones ponen en duda la permanencia de su música en las plataformas y la percepción de sus millones de fans.

Utilizaba manipulación

Uno de los puntos más escalofriantes de la denuncia, referida a Univisión elDiario.es, es la supuesta manipulación emocional a la que eran sometidas. Según el relato de las denunciantes, Iglesias solía decirles la frase: “Tu único amigo soy yo”. Esta expresión, lejos de ser un gesto de cercanía, es descrita por las víctimas como una táctica de aislamiento.

Al hacerles creer que no tenían a nadie más en quién confiar o a quién acudir, el cantante presuntamente creaba un entorno de dependencia y miedo que le permitía perpetuar los abusos sin que ellas se atrevieran a denunciar en su momento. De este modo, las dos jóvenes estuvieron entre 2021 y 2023 sometidas ante Iglesias.

Testimonios desgarradores

Una de ellas, referida como ‘Rebeca’ por Univisión, para proteger su identidad, fue contratada para limpiar la villa y cocinar, la joven de 22 años dominicana reveló que fue penetrada en contra de su voluntad, la abofeteó, la insultó y le realizó vejaciones físicas y verbales, además de que fue obligada a participar en tríos con una de sus asistentes, mientras él se masturbaba.

La otra víctima de 28, mencionada como ‘Laura’ de Venezuela, trabajó como fisioterapeuta y relató que Julio Iglesias la manoseaba, la besaba sin su consentimiento y fue insultada en repetidas ocasiones. Aseguró que el último día que trabajó para él, la presionó para que realizaran un trío pero ella se negó. Además, contó que el intérprete la acosaba con preguntas morbosas sobre su vida íntima e incluso llegó a retorcerle los pezones mientras lo ayudaba con su terapia en la piscina.

Los abusos presuntamente ocurrían en sus propiedades de Punta Cana, Miami y España. La investigación detalla que las empleadas debían estar disponibles las 24 horas y que el acceso a sus teléfonos móviles era restringido en momentos clave, evitando que pudieran pedir ayuda.

¿Qué dicen las denuncias?

Las mujeres, cuyas identidades se han mantenido bajo reserva por protección legal, coinciden en describir episodios donde el intérprete de Me Olvidé de Vivir traspasaba los límites del consentimiento. Las agresiones habrían ocurrido en la intimidad de sus mansiones, lugares que deberían ser espacios de trabajo seguros pero que, según el testimonio, se convirtieron en escenarios de pesadilla.

Los reportes indican que las víctimas han decidido hablar ahora tras años de silencio, motivadas por un deseo de justicia y para evitar que otras personas puedan pasar por situaciones similares. El impacto de la noticia ha sido inmediato, especialmente por la imagen de “caballero romántico” que Julio Iglesias ha cultivado durante décadas de carrera.