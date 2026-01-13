ICE intensifica operativos contra latinos en Minneapolis; señalan perfilamiento racial

MILENIO

Embestidas, allanamientos y vigilancia sin parar. El Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) del gobierno estadunidense ha pisado el acelerador con sus operativos en contra de migrantes sin permiso de estadía en Minnesota.

La situación ha agravado los señalamientos en contra de la agencia ‘antimigrantes’ de los Estados Unidos.

Allanamientos y arrestos por parte de los agentes del ICE

Ciudades como Minneapolis y Saint Paul han registrado varios incidentes en los que agentes del ICE detienen, cuestionan y a veces arrestan a personas que caminan por la calle.

En algunas situaciones se ha reportado que los agentes cuentan con órdenes de allanamiento de domicilios con las que entran a buscar a personas en específico.

Cristian Molina, de origen salvadoreño, pero con ciudadanía estadunidense, vivió uno de esos episodios.

Originario de Coon Rapids, al norte de Minneapolis, se encontraba en el vecindario de Bloomington, al sur de la ciudad, para visitar al mecánico.

Durante su traslado, aseguró que agentes del ICE lo vieron y, sin ningún motivo, le ordenaron detener su marcha.

“Hice una pequeña parada y miré, ellos me vieron y me comenzaron a seguir, sin una razón. Me chocaron el carro, yo no quise parar, me prendieron las luces y yo no paré, yo seguí. Después quise parar aquí, me les quise ir. Yo tengo mis papeles, estaba seguro, no tenían ellos una razón para pararme”, dijo a MILENIO.

Su auto quedó en la calle por un par de horas, con la parte trasera izquierda destrozada por la embestida del auto de ICE.

La Policía de Minneapolis, que atendió el incidente, comprobó la identidad de Molina a través de un cruce de datos con las placas del auto en el que viajaba.

Durante la discusión con Molina, quien se negó a entregar los documentos de identidad que ICE le estaba solicitando, la situación escaló.

“Eran dos primero, después llegaron como unos veinte, más, después llamaron por refuerzo, todo esto estaba rodado, eran unos 50, o más, comenzaron a tirar gas, la gente se alocó aquí”, recordó.

Según relataron algunos testigos, vecinos de la zona, que se habían organizado desde hace días para realizar patrullajes comunitarios y alertar de la presencia de ICE en la zona, comenzaron a increpar a los agentes migratorios, quienes amenazaron y, después, cumplieron con arrojar gas lacrimógeno.

Un par de videos en redes sociales, verificados con la fecha y la zona del encuentro, confirman lo relatado por los vecinos de la zona.

La esposa de Cristian, Lorena, quien acompañaba a su pareja desde otro auto, intentó desescalar los ánimos, pero sus intentos no sirvieron de mucho.

“Ellos llevan armas de este tamaño y yo le pedía a la gente que se calmara, que nos ayudaría, a mí y a mi esposo el irnos rápido, si la gente se calmaba, estábamos a salvo, por suerte no lo detuvieron o lo golpearon o le hicieron algo físicamente, me sentí muy espantada (…) ellos dijeron, ‘oye, vamos a lanzar gas, así que entra en tu carro’, pero no podía, no pude mover mi auto, creo que escaló muy rápido (…) el gas era tan doloroso, quería vomitar, fue la peor sensación”, comentó Lorena a MILENIO.

Otros reportes realizados en grupos en línea de vecinos de la zona de Saint Paul, advirtieron de la presencia de agentes del ICE desde la mañana de este 12 de enero.

Un video confirmó la detención de una mujer a las 10:00 horas sobre la calle Arkwright, así como el arresto de otra mujer en un complejo de apartamentos en un vecindario al sureste de Minnesota.

La tensión, que no es poca desde que la semana pasada un agente del ICE, identificado como Jonathan Ross, disparara de forma fatal en contra de Renee Good, una mujer de Minneapolis, cuando Good intentaba bloquear el paso de agentes migratorios mientras se preparaban para una rodada en la zona.

Good, se confirmó eventualmente, formaba parte de grupos de patrullaje comunitario.

Operativos federales contra migrantes

Además, la semana pasada llegó a Minneapolis Greg Bovino, el jefe de la “Patrulla Fronteriza” que ha sido encargado de los operativos federales contra migrantes de mayor calado en ciudades como Los Ángeles, en California, y en Chicago, Illinois.

Su actuar, violento y retador, le ganó a ser demandado por lo civil en Chicago por violaciones a la libertad de prensa y expresión cuando se descubrió que utilizaba gas lacrimógeno para dispersar manifestaciones que impedían la operación de agentes migratorios durante el desarrollo de la Operación Midway Blitz en Chicago y sus alrededores.

En entrevista con Fox News, la cadena aliada por excelencia de la administración de Donald Trump, Bovino salió a denunciar el acoso a sus agentes por parte de ciudadanos, a quienes califica como víctimas de una retórica errónea sobre el trabajo del ICE y la Patrulla Fronteriza.

“Cuando arrestan a esos individuos, tenemos a miembros de la comunidad, algunas minorías que caen en retóricas falsas y débiles, agrediéndonos mientras arrestamos a estos individuos, eso me asombra, se trata de agresores registrados, abusadores de menores, caminando por las calles”, señaló en entrevista con la cadena.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Interna ha compartido un comunicado donde, cómo lo hizo en Los Ángeles y Chicago, aseguró que con la Operación Surgimiento Metro, en Minnesota, se está removiendo a “lo peor de lo peor” de las calles del estado, como abusadores de menores, traficantes de drogas y asaltantes.