Los Ángeles 2028 abre la cuenta regresiva: así puedes comprar boletos para los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 comienzan a tomar forma no solo en lo deportivo y organizativo, sino también en uno de los temas que más interés despierta entre los aficionados: la venta de boletos.

Así puedes comprar entradas

Aunque aún faltan más de dos años para que se encienda el pebetero olímpico, el comité organizador LA28 ya confirmó los primeros pasos oficiales para que el público pueda asegurar su lugar en el mayor evento deportivo del planeta.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, el primer paso para poder comprar boletos será el registro oficial, el cual arrancará el 14 de enero de 2026. Este proceso es fundamental, ya que no se trata todavía de la compra directa de entradas, sino de una inscripción para participar en un sistema de selección o sorteo. Quienes se registren obtendrán la posibilidad de ser elegidos y recibir un turno específico para acceder a la compra de boletos en fases posteriores.

Una vez cerrado el registro, LA28 realizará un sorteo aleatorio entre todas las personas inscritas. Los seleccionados recibirán un horario asignado, conocido como ventana de compra, durante el cual podrán ingresar a la plataforma oficial y adquirir entradas para las distintas competencias. Este mecanismo busca garantizar un proceso más ordenado y equitativo, evitando la saturación de los sistemas y la reventa no autorizada.

La venta oficial de boletos se llevará a cabo a lo largo de 2026, aunque por ahora no se han anunciado fechas exactas para cada una de las liberaciones, conocidas como ticket drops. En estas etapas se pondrán a disposición entradas para múltiples disciplinas, sedes y sesiones, desde fases preliminares hasta finales olímpicas. En el caso de los Juegos Paralímpicos, el proceso será similar, pero está programado para iniciar en 2027.

¿Cuánto valdrán?

En cuanto a los precios, los organizadores han adelantado que habrá opciones accesibles, con boletos desde aproximadamente 28 dólares, aunque el costo variará dependiendo del deporte, la ronda de competencia, la ubicación del asiento y la demanda.

Eventos de alta popularidad como atletismo, natación, gimnasia o ceremonias inaugurales y de clausura tendrán precios más elevados, además de paquetes premium y experiencias de hospitalidad.

Finalmente, LA28 ha reiterado que la única forma segura de adquirir entradas será a través de proveedores oficiales, por lo que recomienda al público mantenerse informado mediante los canales oficiales y evitar intermediarios no autorizados.

Con este anuncio, Los Ángeles 2028 da el primer gran paso para acercar los Juegos Olímpicos a millones de aficionados alrededor del mundo, quienes ya comienzan la cuenta regresiva rumbo a una de las ediciones más esperadas de la historia.