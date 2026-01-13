Cruz Azul también cerró la puerta al Chucky Lozano, que sigue sin equipo a meses del Mundial

FOX SPORTS

Contrario a lo que podría pensarse, Hirving Lozano ha sido bateado por prácticamente todos los clubes mexicanos para el 2026.

Al Chucky se le agota el tiempo para encontrar un equipo si pretende estar en el radar de Javier Aguirre para la lista final del Tricolor en el Mundial 2026, que sería el tercero del delantero luego de participar en Rusia 2018, con su inolvidable gol frente a Alemania, y de ser parte del fracaso en Qatar 2022 con Gerardo Martino.

En ese sentido, el entorno del futbolista lo ha ofrecido a varios equipos de la Liga MX, pero su altísimo salario (arriba de 7 millones de dólares anualmente, extraoficialmente) y problemas de actitud, con su separación del San Diego FC como más reciente ejemplo, ha ahuyentado a sus posibles postores, como es el reciente caso de Cruz Azul.

Cruz Azul rechazó al Chucky Lozano, igual que América y Chivas

FOX Sports pudo confirmar que a la directiva de Cruz Azul se le puso en la mesa la posibilidad de contratar a Hirving Lozano para el Clausura 2026, pero la respuesta fue negativa por los factores ya mencionados, sumándose a algunos equipos nacionales que han preferido pasar de largo del mundialista.

América tampoco consideró viable la incorporación del delantero mexicano. Tras el inicio del Clausura 2026, el auxiliar técnico Paulo Víctor, quien dirigió al equipo ante la suspensión de André Jardine ante Xolos, aclaró que el nombre de Lozano no fue tema dentro del club; aunque reconoció que se trata de un futbolista de alto nivel, explicó que la institución cuenta con múltiples opciones ofensivas.

Actualmente, las Águilas tienen en su plantel a jugadores como Alejandro Zendejas, Allan Saint-Maximin, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Raúl Zúñiga o Henry Martín (lesionado), lo que hace innecesaria la llegada de un elemento más en esas posiciones. Con ello, América mantiene distancia y descartó cualquier negociación.

Otro club que fue vinculado con el posible regreso del Chucky fue Chivas. No obstante, la respuesta del técnico Gabriel Milito fue directa. El estratega argentino explicó que su esquema de juego no contempla extremos naturales, una posición en la que Lozano desarrolló gran parte de su carrera. Desde su perspectiva, el plantel ya está cubierto en esas zonas y no existe intención de reforzarse ahí.

Milito reconoció la jerarquía del futbolista y su trayectoria, pero dejó claro que el proyecto deportivo actual se basa en un equilibrio entre experiencia y juventud, con jugadores que deben ganar continuidad. Con ello, el Rebaño se sumó a los clubes que descartan su fichaje, pese a que una parte de la afición veía con buenos ojos la posibilidad de sumarlo como refuerzo para el Clausura 2026.