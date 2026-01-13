NFL 2025-26: Confirman día y horario de los partidos de la ronda divisional de los playoffs

JUAN FÚTBOL
La Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL 2025-26 ha concluido, y ha sido apasionante. Con los clasificados ya definidos, se ha revelado día y horario para los cruces de la Ronda Divisional.
La mejor liga de futbol americano del mundo ha dejado atrás sus primeros juegos de postemporada, con varios encuentros de emociones intensas. Por lo que la expectativa se redobla de cara a los duelos en busca de lo campeones divisionales.
La NFC definida: Así van los cruces de la Ronda Divisional en los Playoffs de la NFL
En la Ronda Divisional harán su debut en estos Playoffs, Denver Broncos y Seattle Seahawks. Ambos equipos han tenido una semana de descansos tras haber sido los dos mejores sembrados de la temporada regular.
Calendario de la Ronda Divisional
Sábado 17 de enero
- AFC: Buffalo Bills vs Denver Broncos – 15:30 hs (CDMX)
- NFC: San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks – 19:00 hs (CDMX)
Domingo 18 de enero
- AFC: Houston Texans vs New England Patriots – 14:30 hs (CDMX)
- NFC: Los Angeles Rams vs Chicago Bears – 17:30 hs (CDMX)
¿Cuáles fueron los resultados de la Ronda de Comodines?
- Los Angeles Rams 34-31 Carolina Panthers – NFC
- Green Bay Packers 27-31 Chicago Bear -| NFC
- Buffalo Bills 27-24 Jacksonville Jaguars – AFC
- San Francisco 49ers 23-19 Philadelphia Eagles – NFC
- Los Angeles Chargers 3-16 New England Patriots – AFC
- Houston Texans 30-6 Pittsburgh Steelers – AFC
