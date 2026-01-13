Congreso de Puebla descarta favoritismo en designación del nuevo titular de la ASE

Jorge Barrientos

El diputado y presidente de la junta de gobierno y coordinación política en el Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, descartó un candidato favorito en la designación del próximo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y aseguró que la elección se realizará con base en criterios técnicos y de desempeño.

El legislador explicó que los aspirantes serán evaluados mediante una rúbrica, mecanismo que permitirá analizar de manera objetiva su trayectoria profesional, experiencia en el servicio público y conocimientos en materia de fiscalización, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y apegado a la legalidad.

Pavel Gaspar rechazó favoritismos en el procedimiento, luego de que algunos nombres han sido señalados como perfiles con presunta preferencia, entre ellos Juan Carlos Moreno Valle Abdala y Germán Reyna y Herrero.

Respecto a los aspirantes, indicó que se trata de perfiles con experiencia en áreas administrativas, financieras y de control gubernamental, quienes han cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria emitida por el Congreso del estado. Los candidatos participan en igualdad de condiciones y serán sometidos al mismo proceso de evaluación.

El presidente del Congreso reiteró que la decisión final se tomará con base en los resultados obtenidos en la evaluación y en el cumplimiento del marco legal, con la finalidad de designar a un titular de la ASE que fortalezca la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos públicos en Puebla.