Puebla tendrá dos nuevos Centros de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel: Armenta

Erika Méndez
Puebla contará con dos nuevos Centros de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el Sector Automotriz (Cerhan), anunció el gobernador Alejandro Armenta Mier.
En conferencia de prensa, indicó que uno se ubicará en el parque Finsa, al costado de la armadora Volkswagen.
Y el segundo estará en la zona de Tehuacán, ambos relacionados con la inteligencia artificial.
You may also like
-
Congreso de Puebla descarta favoritismo en designación del nuevo titular de la ASE
-
Mujer policía de Huauchinango, detenida en Hidalgo acusada de pertenecer a banda de asaltantes de carreteras
-
Luego de receso navideño, estudiantes regresan a clases
-
Depresión: 332 millones de personas, millones de historias que importan
-
Nombran a investigadora BUAP editora de la revista internacional Behavioral Ecology