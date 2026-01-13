Gobierno Slider Principal

Puebla tendrá dos nuevos Centros de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel: Armenta

By Redaccion1 / 13 enero, 2026

Erika Méndez

Puebla contará con dos nuevos Centros de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el Sector Automotriz (Cerhan), anunció el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa, indicó que uno se ubicará en el parque Finsa, al costado de la armadora Volkswagen.

Y el segundo estará en la zona de Tehuacán, ambos relacionados con la inteligencia artificial.

