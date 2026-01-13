Gobierno de Amozoc refuerza Infraestructura, alumbrado público y mejora de espacios comunitarios

Staff/RG

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, mejorar la infraestructura urbana y dignificar los espacios públicos, el presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, instruyó a personal de la Dirección de Infraestructura y Alumbrado Público a continuar con los recorridos nocturnos de supervisión; en esta ocasión en los barrios de San Antonio, San Miguel y Las Cruces.

Durante estos recorridos se llevó a cabo la detección de luminarias en mal estado, así como su reparación o sustitución, con el propósito de garantizar caminos mejor iluminados y brindar mayor seguridad a las y los ciudadanos, especialmente durante las horas nocturnas.

De manera complementaria, personal de Mantenimiento Urbano ha realizado faenas comunitarias en distintos puntos del municipio, enfocadas en labores de limpieza, rehabilitación y mejora de espacios comunes, fortaleciendo la participación ciudadana y el sentido de comunidad.

Asimismo, la Dirección de Parques y Jardines continúa trabajando en la poda, limpieza y rehabilitación de áreas verdes, tanto en espacios comunales como en escuelas del municipio, contribuyendo a entornos más seguros, saludables y dignos para las familias y la comunidad estudiantil.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente y coordinado del Gobierno Municipal de Amozoc, encabezado por el presidente Severiano de la Rosa Romero, quien ha reiterado su compromiso de atender de manera directa las necesidades de la población, seguir reforzando la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias de Amozoc, con un gobierno firme, cercano y en territorio.