Preocupante, alarmante y grotesco, pretender que el INE no sea autónomo: Alejandro Moreno

Staff/RG

El Presidente del CEN del PRI consideró que la declaración de Pablo Gómez es una confesión descarada de las intenciones de Morena: consolidar la dictadura en México.

Aseguró que “en el PRI decimos NO a la reforma electoral, mejor llamada la Ley Maduro”.

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, advirtió que es “preocupante, alarmante y grotesco” que el encargado de construir la reforma electoral, Pablo Gómez, considere que el Instituto Nacional Electoral (INE) no debe ser autónomo.

Sostuvo que eso “es una confesión descarada de sus intenciones: consolidar la dictadura en México, eliminar contrapesos y someter la democracia al poder absoluto”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del PRI señaló que Morena no quiere elecciones libres, quiere elecciones controladas. “Morena no quiere pluralidad, quiere silencio. Morena no quiere democracia, quiere dictadura”, expresó.

El Presidente Alejandro Moreno ratificó que “los priistas defenderemos siempre la autonomía del INE y la voz de los ciudadanos frente a este intento brutal de sometimiento”.

Cuestionó que cómo se atreve a decir que el INE no debe ser autónomo y, enseguida, recordó que el PRI siempre, desde el gobierno o desde la oposición, ha impulsado reformas democráticas para darle autonomía, fuerza y fortaleza al organismo electoral y a todas las Instituciones que ahora los narcopolíticos de Morena buscan dinamitar.

“Aun cuando teníamos los votos, impulsamos la apertura democrática más importante en la historia del país”, dijo el Presidente Nacional del PRI.