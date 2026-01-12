La Arrolladora Banda El Limón alcanza su vigésimo primer #1 en El Regional Mexican Airplay de Billboard con “Una Noche Contigo” junto a Juanes

Staff/RG

La Arrolladora Banda El Limón suma un nuevo e histórico hito a su trayectoria al alcanzar su vigésimo primer #1 en el Regional Mexican Airplay de Billboard con el tema “Una Noche Contigo”, una colaboración sin precedentes junto al múltiple ganador del Grammy, Juanes.

Este logro no solo reafirma la vigencia y el impacto de una de las agrupaciones más emblemáticas e influyentes de la música regional mexicana, sino que consolida su posición como una de las bandas con mayor número de canciones en la cima de este listado. Asimismo, destaca la fuerza de una colaboración que une a dos potencias musicales de Latinoamérica a través de una propuesta que trasciende géneros y fronteras.

“Una Noche Contigo” es fruto de la inspiración del propio Juanes, quien junto a Edgar Barrera y Julio Reyes dio vida a una melodía que representa el encuentro de dos universos musicales que comparten la pasión por crear canciones que conectan emociones, culturas y generaciones.

“Es un orgullo poder unir el sonido de La Arrolladora con el talento de un artista que admiramos profundamente como Juanes. La música es un lenguaje universal que une culturas y sentimientos, y cuando se interpreta con el corazón, siempre logra llegar al alma del público.” – Don René Camacho, líder de La Arrolladora Banda El Limón.

Por su parte, Juanes comparte el significado especial de esta colaboración:

“Como compositor, para mí siempre es gratificante cuando una de mis canciones es interpretada por músicos de otro género que buscan crear algo único. Mi inspiración para ‘Una Noche Contigo’ surgió de la fusión de influencias de The Beatles y Otis Redding, además del trabajo de los legendarios baladistas como Juan Gabriel y José José. Que una agrupación tan reconocida como La Arrolladora Banda El Limón transforme esta canción en otro estilo de la música mexicana es un momento muy especial y un verdadero placer para mí.” – Juanes.

Lanzada originalmente por Juanes en abril de 2025, “Una Noche Contigo” cobra nueva vida en esta versión, reafirmando que cuando la música es auténtica, no existen límites. El tema narra un encuentro inesperado entre dos personas que se atraen profundamente e invita a vivir el presente, dejando atrás las preocupaciones del pasado y del futuro.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, La Arrolladora Banda El Limón continúa conquistando generaciones y acumulando éxitos que forman parte del ADN musical latino. Hoy, lo hace una vez más desde la cima del Regional Mexican Airplay de Billboard, celebrando su vigésimo primer #1 y reafirmando la unión, el amor y la fuerza de la música sin fronteras.

