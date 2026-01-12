LA JORNADA

Delcy Rodríguez a Trump: “aquí hay una presidenta encargada pero un presidente rehén en EU”

Delcy Rodríguez, respondió este lunes a la publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que publicó una imagen donde se denomina “presidente interino de Venezuela”. Foto Afp

Ángel González, especial para La Jornada

12 de enero de 2026 18:39

Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió este lunes a la publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una imagen donde se denomina “presidente interino de Venezuela”. Rodríguez se refirió a la imagen como “caricatura de Wikipedia”, y dijo que en Venezuela hay un gobierno con ella como presidenta encargada y también recordó que hay un “presidente rehén” en Estados Unidos, en referencia a Nicolás Maduro.

Durante la inauguración de una escuela en el estado de La Guaira, a propósito de la reanudación del año escolar, Delcy Rodríguez hizo tema aparte para ratificar que el país mantiene su soberanía.

“He visto por allí caricaturas de Wikipedia de quién manda en Venezuela; bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos”, sentenció.

Agregó que el gobierno bolivariano sigue gobernado “junto al pueblo organizado, junto al poder popular”. También dijo que el país avanza “en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional para reivindicar y proteger los derechos de nuestra amada Venezuela”.

Relación con Europa hacia una nueva etapa

Más tarde, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro en el Palacio de Miraflores con los jefes de misión de los países miembros de la Unión Europea, el Reino Unido y la Confederación Suiza. El canciller, Yván Gil, relató a la salida que la reunión fue “franca, cordial y amena” y que todos coincidieron “en la necesidad de avanzar en una etapa de relacionamiento productivo, de abrir vías de diálogos cada vez más profundas e intensas”.

Agregó que en la reunión se repasaron las relaciones comerciales en materia productiva, económica, ciencia y tecnología y otros ámbitos en los que empresas europeas han estado radicadas por mucho tiempo en el país.

“En el marco del respeto, en el marco de la igualdad de los estados, nosotros estamos dispuestos a avanzar en una agenda nueva, una agenda intensa de trabajo para el bienestar de ambos pueblos”, afirmó Gil.

El canciller, Yván Gil, informó más temprano este lunes que durante una llamada telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, acordaron elevar el nivel de las misiones diplomáticas al rango de embajadores y trabajar en una agenda de trabajo bilateral. También denunció la agresión estadunidense contra Venezuela que tuvo como consecuencia centenares de fallecidos entre civiles y militares, en abierta violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Cambios en el gabinete ejecutivo

La presidenta encargada Delcy Rodríguez realizó dos cambios en el gabinete de gobierno al designar como nuevo ministro del Despacho de la Presidencia al diputado del PSUV Juan Escalona, quien se desempeñó por muchos años como asistente personal del presidente Nicolás Maduro. Escalona también desempeñó esta función junto al presidente Hugo Chávez, durante sus últimos años de gobierno. También anunció que el almirante Aníbal Coronado, quien era el jefe del despacho presidencial, pasará ahora a ocupar el Ministerio de Ecosocialismo, encargado de regir la gestión ambiental del Gobierno.

El PSUV ratifica respaldo a Rodríguez

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ratificó el respaldo total de ese partido, la fuerza política más grande e importante del país, a Delcy Rodríguez.

“El presidente Nicolás Maduro fue secuestrado y ante ese hecho, que esté secuestrado, asume la presidencia encargada la compañera Delcy Rodríguez; y tiene todo el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela a la gestión y a las decisiones que la compañera Delcy tenga que asumir”, afirmó.

Cabello también se refirió al anuncio hecho la semana pasada sobre la eventual reapertura de las misiones diplomáticas en Washington y Caracas, aseverando que el principal objetivo de esta decisión es tener una representación consular que pueda velar por la seguridad y la tranquilidad del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“Ese es el objetivo fundamental, que nos permita a nosotros tener a alguien allá, porque en este momento no tenemos a nadie, están secuestrados y no tenemos a nadie, salvo los abogados, que no son venezolanos y les agradecemos lo que están haciendo, pero no son venezolanos”, señaló.

Más liberaciones

El ministerio para el Servicio Penitenciario informó que “durante las últimas horas” se han concretado 116 liberaciones a personas que permanecían privadas de su libertad por estar implicadas en “hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación”.

Asimismo, el comunicado divulgado por el ente en redes sociales señala que esta cifra se suma a 187 excarcelaciones ejecutadas durante el mes de diciembre, haciendo notar que se trata de la continuación de una política decidida por el presidente, Nicolás Maduro.

Estos números precisan la información que en principio comunicó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el pasado jueves, cuando habló de la liberación de “un número importante” de personas detenidas, muchas de ellas políticos, pero sin precisar la cifra.

Jefe militar llama a la unidad

El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se compromete “a apoyar y acatar el llamado de la presidenta Encargada Dra. Delcy Rodríguez a la unidad, en estos difíciles y estelares momentos que vive la República”.

En un mensaje difundido en sus perfiles de redes sociales, Padrino hijo un llamado a “la unidad y a la serenidad”, advirtiendo que “sin unión, no habrá libertad ni independencia”.

“En nada ayuda a la paz hoy, la intriga; en nada ayuda a la paz hoy, el sectarismo; y en nada ayuda a la paz, la polarización estéril. ¡Es el momento de la unidad nacional y de la consciencia histórica!”, escribió.

Sus palabras resuenan a 10 días del secuestro del jefe del Estado venezolano y en una Venezuela que aún se recupera del shock producido por el violento ataque perpetrado por Estados Unidos el 3 de enero, para darse cuenta de que la amenaza militar enemiga aún se encuentra desplegada en el Mar Caribe y mantiene al país boqueado.