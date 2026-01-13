Casas de asistencia del DIF han recibido 21 años carne que dona Altosano Granjas Carroll

Staff/RG

13 mil kilogramos al año de carne certificada como “Calidad Suprema”

Puebla, Puebla enero de 2026.- Al concluir el 2025 Altosano Granjas Carroll de México llegó a 21 años ininterrumpidos de donar carne de cerdo de certificada como “Calidad Suprema” a las 5 casas de asistencia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

SEDIF- de Puebla, con lo que contribuye al desarrollo, crecimiento y alimentación de cientos de niños, adolescentes y adultos mayores que se encuentran en los albergues que atiende el Gobierno del Estado.

Asimismo, Altosano-GCM reitera su compromiso de mantener esta aportación durante 2026 donando 250 kilogramos a la semana y que final del año significarán 13 toneladas de carne (13 mil kilogramos de carne de cerdo).

Cabe la pena resaltar que la carne de cerdo es rica en proteínas de alto valor biológico y aminoácidos esenciales, minerales como hierro, zinc, fósforo y potasio, y vitaminas del complejo B (especialmente tiamina), contribuyendo a la energía, el sistema inmune y el desarrollo muscular. Posee grasas beneficiosas (monoinsaturadas) y compuestos antioxidantes, y sus cortes magros son bajos en grasa saturada, lo que la convierte en una opción nutritiva como parte de una dieta equilibrada.

La empresa porcícola reitera su compromiso de apoyar a los sectores más desprotegidos y que son atendidos en los albergues del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia -SEDIF- Puebla, siendo los beneficiados: Casa de la Niñez, Casa del Adolescente, Casa de Ángeles, Psiquiátrico Infantil y Casa del Abue.