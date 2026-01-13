Nombran a investigadora BUAP editora de la revista internacional Behavioral Ecology

Staff/RG

Palestina Guevara-Fiore, docente-investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas fue nombrada editora de la prestigiosa revista científica Behavioral Ecology, publicada por Oxford University.

Behavioral Ecology, una de las revistas científicas más influyentes a nivel mundial en su campo. Su comité editorial está integrado sólo por 12 especialistas internacionales.

El nombramiento responde a la destacada trayectoria y trabajo académico de la doctora Guevara-Fiore, quien colaboró con John Endler, uno de los biólogos evolutivos más reconocidos en el mundo.