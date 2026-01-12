Gobierno de Amozoc impulsa curso avanzado de dibujo y pintura al óleo

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 12 de enero de 2026.- El Gobierno Municipal de Amozoc, encabezado por el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, invita a la ciudadanía a continuar fortaleciendo sus habilidades artísticas mediante el Curso de Dibujo y Pintura al Óleo (nivel avanzado), una iniciativa que promueve el acceso a la cultura y el arte en el municipio.

El curso dará inicio el 12 de febrero de 2026 y se impartirá los días jueves y viernes a las 3:00 de la tarde, en la Biblioteca Municipal No. 730 “Lic. Adolfo López Mateos”. La capacitación estará a cargo del Arq. Rafael González Mauricio, pintor artístico y muralista, quien compartirá sus conocimientos y experiencia con las y los participantes.

La inscripción es completamente gratuita, como parte del compromiso del Gobierno Municipal de acercar oportunidades de formación cultural a la población.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 221 646 0744 y 561 040 9968, o acudir directamente a la Biblioteca Municipal.