Abandono del área deportiva del Ahuacatal tras lluvias de octubre

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue. -El área deportiva del Ahuacatal quedó dañada por las fuertes lluvias registradas en octubre pasado. Aunque las autoridades municipales y estatales iniciaron trabajos preliminares de remoción de tierra, estos fueron interrumpidos y el espacio se encuentra actualmente abandonado.

Durante años, el deportivo ha albergado a cientos de deportistas jóvenes Niños y adultos que practicaban actividades físicas en el lugar. Hoy en día, las condiciones del campo impiden cualquier tipo de práctica deportiva. Ante la falta de acción gubernamental, un grupo de jóvenes ha optado por realizar labores de limpieza por su cuenta, utilizando escobas y palas para intentar recuperar el espacio.

Por el momento, no hay información oficial sobre cuándo se podrán reanudar las actividades deportivas en el Ahuacatal, que luce desolado y descuidado.