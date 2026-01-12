Abandono del área deportiva del Ahuacatal tras lluvias de octubre

Abelardo Domínguez
Huauchinango, Pue. -El área deportiva del Ahuacatal quedó dañada por las fuertes lluvias registradas en octubre pasado. Aunque las autoridades municipales y estatales iniciaron trabajos preliminares de remoción de tierra, estos fueron interrumpidos y el espacio se encuentra actualmente abandonado.
Durante años, el deportivo ha albergado a cientos de deportistas jóvenes Niños y adultos que practicaban actividades físicas en el lugar. Hoy en día, las condiciones del campo impiden cualquier tipo de práctica deportiva. Ante la falta de acción gubernamental, un grupo de jóvenes ha optado por realizar labores de limpieza por su cuenta, utilizando escobas y palas para intentar recuperar el espacio.
Por el momento, no hay información oficial sobre cuándo se podrán reanudar las actividades deportivas en el Ahuacatal, que luce desolado y descuidado.
You may also like
-
¿Van a rosaiselizar también la Auditoría Superior del estado?
-
Inicia el año con bienestar integral; meditar, dormir mejor y una alimentación saludable son clave
-
“No somos un gobierno perfecto, pero sí uno que quiere hacer bien las cosas y siempre en beneficio de los poblanos”: Alejandro Armenta Mier
-
Jazmín Chi: la mujer que construye puentes entre el éxito y el corazón humano
-
Recuperar la movilidad también es un propósito de Año Nuevo