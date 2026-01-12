¡De locos!: TV Azteca pretendía 2 mil 300 millones de pesos, acusó José Luis García Parra

– El coordinador de gabinete, José Luis García Parra, puntualizó que en la administración estatal no existe censura.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- “El Gobierno de Puebla no puede estar sujeto a intereses de una empresa o de particulares, ya que la época del neoliberalismo, donde el poder económico estaba sobre el poder público, se acabó”, afirmó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, al referirse sobre las pretensiones económicas de la empresa TV Azteca para concretar un convenio por más de 2 mil 300 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el coordinador aseguró que en el Gobierno de Puebla se mantiene un enfoque en brindar resultados a las y los poblanos, ya que los gobiernos de la Cuarta Transformación sirven al pueblo y no a intereses económicos.

“Nos contactaron por convenios y contratos por 2 mil millones 350 mil pesos. Ese es su dolor, ese es el rencor con el que hoy están fabricando mentiras para atacar a la administración del Gobernador Armenta”, detalló.

Al recalcar que en el estado se respetan todas las expresiones, tal como lo ha demostrado la presidenta Claudia Sheinbaum, José Luis García Parra aclaró que la crítica siempre será bienvenida, ya que permite identificar áreas de mejora y fortalecer el servicio público.

Por último destacó el respeto absoluto al ejercicio periodístico en Puebla, al asegurar que en su gobierno no existe censura y que cada medio de comunicación es libre de publicar conforme a su línea editorial.