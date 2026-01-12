Aumentó 26% el desempleo en el último trimestre de 2025, reportó el INEGI

María Tenahua

En los primeros días de enero, Puebla enfrenta un panorama laboral complicado, con un aumento del 26% de desempleo durante el tercer trimestre de 2025.

En este sentido, de acuerdo al INEGI, la entidad poblana ha alcanzado 89 mil 727 personas, que buscan una oportunidad laboral, para contar con un ingreso seguro para su familia.

Según información del secretario municipal de Economía y Turismo de la capital poblana, Jaime Oropeza Casas, durante el año pasado, con el programa Incentiva Puebla, se generaron cuatro mil empleos formales.