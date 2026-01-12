Realizarán jornada colectiva de matrimonios en Atlixco

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, anunció la Jornada de Matrimonios Colectivos 2026, una iniciativa que busca brindar certeza jurídica y fortalecer el bienestar de las familias atlixquenses.

La ceremonia se realizará el sábado 14 de febrero de 2026, a las 10:30 horas, en Plaza de Armas número 1, en el Centro de la ciudad, donde las parejas participantes contraerán matrimonio en un acto público organizado por el Ayuntamiento de Atlixco que preside Ariadna Ayala.

La convocatoria está dirigida a parejas mayores de edad, residentes de Atlixco, que cumplan con los requisitos del Registro Civil. El trámite será totalmente gratuito, quedando a cargo de las y los contrayentes únicamente la obtención de su documentación personal.

El registro de solicitudes estará abierto durante 14 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria. Las parejas interesadas deberán acudir a la Jefatura del Registro Civil, ubicada en Plaza Moraleda, para la entrega de documentos.

Con esta acción, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, reafirma su compromiso con la legalidad, la inclusión y el fortalecimiento del núcleo familiar como base del desarrollo social del municipio.

enlace de convocatoria