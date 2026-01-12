Librerías BUAP fomenta la lectura entre los pequeños lectores

Desde Puebla

Librerías BUAP realiza programa de fomento a la lectura “Libros a la vista”, el cual en febrero cumple tres años.

Cada sábado a las 12:00 horas, en la hora mágica de los cuentos.

Dirigida a niños de 3 a 10 años.

Este sábado se presentó la compañía artística Circo Teatro Azul.