Educación

Librerías BUAP fomenta la lectura entre los pequeños lectores

By Redaccion1 / 12 enero, 2026

Desde Puebla

Librerías BUAP realiza programa de fomento a la lectura “Libros a la vista”, el cual en febrero cumple tres años.

Cada sábado a las 12:00 horas, en la hora mágica de los cuentos.

Dirigida a niños de 3 a 10 años.

Este sábado se presentó la compañía artística Circo Teatro Azul.

You may also like

Categorías