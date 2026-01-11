“La BUAP es un espacio en el que sí puedes desarrollar el talento que tienes”: Ivana Pumarada Hernández

La disciplina brindada por el ballet le permite una formación integral en sus estudios

Desde Puebla

“En la BUAP tienes la oportunidad no sólo de cursar una carrera profesional, sino desarrollar mediante otras disciplinas artísticas un lado sensible que contribuye a tu formación integral. Es una universidad en la que sí puedes desenvolver el talento que tienes”, aseguró Ivana Pumarada Hernández, estudiante de la Facultad de Estomatología.

La pasión por el ballet la adquirió a los tres años y lo practicó hasta los trece. Después hizo una pausa, lo que implicó que no se dedicara a ello y cuando quiso retomarlo, se dio cuenta que ya no podía ser un medio para vivir. Logró ingresar a la universidad durante la pandemia y, al finalizar el aislamiento social y gracias a los talleres artísticos que se imparten en el Complejo Cultural Universitario (CCU) fue que decidió retomar el baile. En la actualidad adapta los horarios de sus estudios de la licenciatura, para, por la tarde, tomar sus clases de ballet.

En los talleres artísticos encontró otra forma de ver y practicar ballet, muy diferente a cómo se enseña en las academias. Para la joven bailarina, la oferta del CCU contribuye a tener una formación integral, ya que asegura que toda la gente se involucra para el bien de la función. “Sí, porque además de que la gente es lindísima ahí, es un ambiente muy diferente, no es tan competitivo como en las academias clásicas de ballet. Acá todos llegan con otra mentalidad y las profesoras son excelentes”.

El día a día para Ivana tiene que ver con el estudio de su licenciatura y la práctica del ballet. Creó una rutina que le permite poder involucrarse en las dos actividades sin tener que sacrificar alguna. Además, considera que las instalaciones con las cuales cuenta la universidad son de gran ayuda pues están en perfecto estado, lo cual posibilita que los estudiantes se desarrollen de manera correcta.

En cuanto a su rendimiento académico, la futura estomatóloga señala que no ha tenido ningún problema pues su dedicación al estudio le facilita el aprendizaje. Asimismo, el apoyo que recibe por parte de sus familiares, en especial el de su mamá, es de gran ayuda para su formación.

A sus 22 años, la alumna de noveno semestre considera que la disciplina que le brinda el ballet le beneficia en sus estudios, debido a que las posiciones practicadas en el baile le ayudan para estar de pie y atender a sus pacientes. De tal modo, no sufre de dolores de cuello y espalda como sucede con sus compañeros.

Como integrante de la Facultad de Estomatología destaca la atención dada por los profesores; así también, los simuladores con los cuales los estudiantes realizan sus prácticas.

“Me encantan los profesores. Me encanta que dan sus clases a un nivel normal para todos los alumnos, pero si tú te les acercas y les preguntas, te dicen más, te ayudan a aprender más y te apoyan todo el tiempo. Estoy muy agradecida con todos ellos”, puntualizó Ivana, quien tuvo el papel de hada de azúcar dentro de “El Cascanueces”, famoso ballet clásico que se presentó en el Teatro del CCU.