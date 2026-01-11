A finales de enero se esperan temperaturas más bajas: Gestión de Riesgos

- Canoa y La Resurrección, entre las regiones con clima frío
María Tenahua
El director de Gestión de Riesgos del ayuntamiento de Puebla, Rubén Borau García, informó que será a finales de enero cuando se registren las temperaturas más bajas en la ciudad; por ello, recomendó usar el cubrebocas, contar con una buena alimentación y tener el cuadro de vacunación para evitar enfermedades.
Ante esto, el funcionario municipal comentó que actualmente ingresó el frente frío número 27, además de un brote de casos de influenza y en este regreso a clases, lunes 12 de enero, es importante que la gente y los niños utilicen el tapabocas.
Señaló que en la junta auxiliar de Canoa, La Resurrección y en la zona de Valsequillo es donde el frío es más notorio.
