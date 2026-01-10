Bloquean autopista México–Puebla por desaparición de una menor en Cuautlancingo

Desde Puebla
Manifestantes mantienen cerrada la circulación a la altura del km 117, con dirección a Huejotzingo, para exigir la localización de Andrea Domínguez Coyotl, de 13 años, desaparecida desde el 8 de enero en la junta auxiliar de Sanctorum, municipio Cuautlancingo.
Tambien se sabe que habría dejado su casa por decisión propia, incluso una de sus amigas filtró una conversación donde la joven afirma que se iría debido a motivos familiares.
Familiares piden apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para dar con su paradero.
