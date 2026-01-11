Roban otra camioneta en Huauchinango

Abelardo Domínguez
Piden el apoyo de la población para localizar una camioneta Ford con camper, matrícula SK80965 del estado de Puebla, robada en Huauchinango la madrugada de este domingo.
El gobierno de Huauchinango, encabezado por Rogelio López Angulo, sigue rebasado por la inseguridad.
Cualquier dato que permita encontrarla, favor de reportar a las autoridades o al número de emergencia 9-1-1.
