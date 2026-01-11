Localizan ilesa a jovencita de Cuautlancingo por cuya supuesta “desaparición” vecinos cerraron anoche la autopista México -Puebla

Desde Puebla
La Fiscalía General del Estado informa que fue localizada Andrea N., reportada como desaparecida en el municipio de Cuautlancingo, Pue.
El 9 de enero del presente fue denunciado el hecho, por lo que se activó el protocolo ALBA, a través del cual se iniciaron acciones de coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, a fin de localizarla.
Al respecto, se recabaron entrevistas, información telefónica, videograbaciones y recorridos con apoyo de instancias como la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, Seguridad Pública Estatal y Municipal.
Derivado de estas acciones, Andrea N., regresó a su domicilio durante las primeras horas de este día. Se encuentra en buen estado de salud y ya reunida con sus familiares.
