Localizan ilesa a jovencita de Cuautlancingo por cuya supuesta “desaparición” vecinos cerraron anoche la autopista México -Puebla

Desde Puebla

La Fiscalía General del Estado informa que fue localizada Andrea N., reportada como desaparecida en el municipio de Cuautlancingo, Pue.

El 9 de enero del presente fue denunciado el hecho, por lo que se activó el protocolo ALBA, a través del cual se iniciaron acciones de coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, a fin de localizarla.

Al respecto, se recabaron entrevistas, información telefónica, videograbaciones y recorridos con apoyo de instancias como la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, Seguridad Pública Estatal y Municipal.

Derivado de estas acciones, Andrea N., regresó a su domicilio durante las primeras horas de este día. Se encuentra en buen estado de salud y ya reunida con sus familiares.