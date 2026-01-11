Slider Principal Vídeos Desde Puebla

Arzobispo de Puebla pide por el periodista asesinado en Poza Rica

By Redaccion1 / 11 enero, 2026

María Huerta

Durante la misa dominical de este 11 de enero, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, pidió el eterno descanso del periodista asesinado en Poza Rica, Veracruz, Carlos Castro.

Asimismo, señaló que la iglesia celebra la fiesta del bautismo de Jesús y con dicha fista concluye el tiempo de la navidad.

Abundó que el bautizo del niño Jesús marca la entrada de una próxima festividad, la Semana Santa.

