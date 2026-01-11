Arzobispo de Puebla pide por el periodista asesinado en Poza Rica

María Huerta
Durante la misa dominical de este 11 de enero, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, pidió el eterno descanso del periodista asesinado en Poza Rica, Veracruz, Carlos Castro.
Asimismo, señaló que la iglesia celebra la fiesta del bautismo de Jesús y con dicha fista concluye el tiempo de la navidad.
Abundó que el bautizo del niño Jesús marca la entrada de una próxima festividad, la Semana Santa.
