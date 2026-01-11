Este año, 70 estancias infantiles en Puebla capital: Carlos Gómez

María Tenahua
El secretario de Bienestar y Participación Ciudadana en Puebla capital, Carlos Gómez Tepoz, informó que en febrero se emitirá la convocatoria para una estancia infantil y la meta de este año es lograr 70.
En este contexto, puntualizó que en 2025 62 directores de estos espacios cumplieron requisitos y brindaron el servicio a padres de familia.
Agregó que las que obtuvieron su permiso el año pasado ya están empadronadas; sin embargo, tendrán que realizar de nuevo el trámite, porque habrá nuevos lineamientos.
