Trabajo, honestidad y compromiso, demandó Armenta a miembros de su gobierno

– El mandatario estatal sostuvo una reunión en el marco del primer año de gobierno.

– Exhortó a conducirse bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.– En un ejercicio de fortalecimiento de la administración estatal, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del gabinete y servidores públicos, donde reconoció los avances durante su primer año de gobierno, al tiempo que exhortó al sector gubernamental a redoblar esfuerzos para el bienestar de las y los poblanos.

El mandatario estatal reiteró el llamado para que durante el segundo año de mandato, quienes forman parte de la administración estatal se conduzcan con los principios rectores de no robar, no mentir y no traicionar, a fin de consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación, que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El gobernador reiteró que el gobierno estatal requiere de trabajadores y trabajadoras con vocación y profundo amor por Puebla; así también puntualizó que es indispensable Pensar en Grande, para continuar con los resultados positivos. “La mejor forma de servir es con honestidad, combatiendo la corrupción y haciendo bien las cosas”.

Durante el encuentro con las y los servidores públicos, el Ejecutivo reiteró que la seguridad es la prioridad en su sentido más amplio. Señaló que su gobierno continuará con el fortalecimiento e impulso del deporte como herramienta de prevención y reconstrucción del tejido social, detonará más infraestructura carretera para conectar a todos los municipios, y apoyará de forma decidida al campo poblano para garantizar bienestar en las comunidades.

El gobernador Armenta alentó a las y los servidores públicos a la defensa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y a proteger la soberanía de México.

En su mensaje, el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, explicó que el gobierno que encabeza Alejandro Armenta está sustentado en tres principios básicos que son seguridad, justicia y riqueza comunitaria, ejes de la Bioética Social y como se traduce en Puebla el Humanismo Mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum, por ello reconoció los importantes resultados.

El coordinador afirmó que seguirán con el nuevo modelo de prosperidad compartida que impulsa la presidenta de México, en el que la ciudadanía ocupa el centro de la toma de decisiones. Resaltó que, durante estos primeros 12 meses, ya se han establecido los cimientos y bases necesarias para cumplirle a Puebla.

Finalmente, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, destacó que el gobernador Alejandro Armenta ha demostrado ser un mandatario sensible y cercano a la ciudadanía, lo que ha permitido alcanzar resultados positivos de manera colectiva durante el primer año de gobierno, al posicionar a Puebla y a su administración entre los primeros lugares a nivel nacional.