Educación Slider Principal

Gana Andrea Tovar Bonilla, 1er lugar del concurso de cuento con Perspectiva de Género: Mujeres en Vida, homenaje a Rosa Carreto, con la obra “Primera Plana”

By Redaccion1 / 11 enero, 2026

  • Gana Andrea Tovar Bonilla, primer lugar del concurso de cuento con la obra “Primera Plana”.

Desde Puebla

*“Primera Plana” sigue el camino que recorre una reportera mientras cubre la noticia de un feminicidio. 

*A través de una narrativa, en su mayoría dialógica, la autora visibiliza varios tipos de violencia que son y han sido parte de la vida de cientos de mujeres en México

*Obra inspirada principalmente en la historia de Hipatia de Alejandría.

 *Egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, Andrea Tovar se dedica profesionalmente a la escritura.

You may also like

Categorías