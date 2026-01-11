Gana Andrea Tovar Bonilla, 1er lugar del concurso de cuento con Perspectiva de Género: Mujeres en Vida, homenaje a Rosa Carreto, con la obra “Primera Plana”

- Gana Andrea Tovar Bonilla, primer lugar del concurso de cuento con la obra “Primera Plana”.
Desde Puebla
*“Primera Plana” sigue el camino que recorre una reportera mientras cubre la noticia de un feminicidio.
*A través de una narrativa, en su mayoría dialógica, la autora visibiliza varios tipos de violencia que son y han sido parte de la vida de cientos de mujeres en México
*Obra inspirada principalmente en la historia de Hipatia de Alejandría.
*Egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, Andrea Tovar se dedica profesionalmente a la escritura.
