Revista “Elementos” de la BUAP, 42 años de informar sobre ciencia y arte

El primer número se publicó en 1984.

DesdePuebla

*Este año la revista indizada Elementos de la BUAP cumple 42 años de publicarse, ofreciendo un intercambio y actualización de información científica y cultural. El primer número se publicó en 1984, y desde 1994 el doctor Enrique Soto Eguibar asumió su dirección.

*Su calidad está avalada por el Sistema Regional de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex).

*Durante la pandemia Elementos migró sus contenidos a formato digital. Puede consultarse de forma abierta y gratuita en la página https://elementos.buap.mx

Fuente: Dr. Enrique Soto Eguibar