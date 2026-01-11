Habilitan 65 dormitorios seguros con alojamiento nocturno gratuito durante la temporada de frío

María Huerta

A fin de proteger a quienes más lo necesitan durante esta temporada invernal, el gobierno de Puebla y autoridades municipales mantienen activos 65 dormitorios seguros con alojamiento nocturno gratuito.

Los 65 dormitorios están en 36 municipios del territorio poblano y regiones como Zacatlán, Teziutlán, Cuetzalan, Tehuacán, Tepeaca, Serdán, Huauchinango, Tepexi de Rodríguez y Atlixco.