Habilitan 65 dormitorios seguros con alojamiento nocturno gratuito durante la temporada de frío

María Huerta
A fin de proteger a quienes más lo necesitan durante esta temporada invernal, el gobierno de Puebla y autoridades municipales mantienen activos 65 dormitorios seguros con alojamiento nocturno gratuito.
Los 65 dormitorios están en 36 municipios del territorio poblano y regiones como Zacatlán, Teziutlán, Cuetzalan, Tehuacán, Tepeaca, Serdán, Huauchinango, Tepexi de Rodríguez y Atlixco.
