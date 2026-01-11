Ayuntamiento de Puebla hará un operativo especial por el regreso a clases

– _La SSC dispondrá de un estado de fuerza de 130 elementos desplegados en los diferentes puntos de congestionamiento, a la par de patrullajes preventivos_
Desde Puebla
Puebla, Pue., 11 de enero de 2026.- Con el propósito de garantizar un regreso a clases seguro y ordenado, el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), implementará diversas acciones de coordinación para generar entornos seguros y esquemas de movilidad, ante el próximo inicio de actividades escolares de más de un millón de estudiantes este lunes 12 de enero.
La SSC, por medio del personal de la Dirección General de Control de Tránsito, realizará recorridos constantes en las zonas escolares; además, llevará a cabo labores de gestión vial en los principales bulevares, avenidas y calles, con el objetivo de agilizar el flujo vehicular y garantizar que peatones y automovilistas lleguen de forma segura a sus destinos, principalmente en zonas escolares donde se concentra un importante número de personas.
Para ello dispondrá de un estado de fuerza de 130 elementos desplegados en los diferentes puntos de congestionamiento, a la par de patrullajes preventivos para cubrir las rutas de transporte público; y resguardo en planteles educativos.
Se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones para evitar contratiempos: salir con tiempo de casa, no estacionarse en doble fila o en lugares prohibidos, conducir con precaución, usar el cinturón de seguridad y atender en todo momento las indicaciones de los agentes viales.
You may also like
-
Desde el terror: “El apóstol de la muerte”
-
Rescatan a dos perritos de un pozo en San Francisco Totimehuacán
-
Clausuran el relleno sanitario de Huehuetla y multan al ayuntamiento
-
Alejandro Fernández arranca el año con nominación a iHeartRadio Music Awards 2026 como Artista Regional Mexicano del Año
-
Con Tonantzin Fernández, San Pedro Cholula reduce 11.20% la incidencia en 2025