Ayuntamiento de Puebla hará un operativo especial por el regreso a clases

Desde Puebla

Puebla, Pue., 11 de enero de 2026.- Con el propósito de garantizar un regreso a clases seguro y ordenado, el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), implementará diversas acciones de coordinación para generar entornos seguros y esquemas de movilidad, ante el próximo inicio de actividades escolares de más de un millón de estudiantes este lunes 12 de enero.

La SSC, por medio del personal de la Dirección General de Control de Tránsito, realizará recorridos constantes en las zonas escolares; además, llevará a cabo labores de gestión vial en los principales bulevares, avenidas y calles, con el objetivo de agilizar el flujo vehicular y garantizar que peatones y automovilistas lleguen de forma segura a sus destinos, principalmente en zonas escolares donde se concentra un importante número de personas.

Para ello dispondrá de un estado de fuerza de 130 elementos desplegados en los diferentes puntos de congestionamiento, a la par de patrullajes preventivos para cubrir las rutas de transporte público; y resguardo en planteles educativos.

Se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones para evitar contratiempos: salir con tiempo de casa, no estacionarse en doble fila o en lugares prohibidos, conducir con precaución, usar el cinturón de seguridad y atender en todo momento las indicaciones de los agentes viales.