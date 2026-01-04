Medidas para el cuidado de mascotas ante temporada de frío

– _Dentro de las recomendaciones están proporcionar un refugio seco y cálido, reducir la duración de paseos, limpiar sus patas de sal, químicos y protegerlas del anticongelante_

Desde Puebla

Puebla, Pue., a 04 de enero de 2026.- Ante la temporada de bajas temperaturas, el gobierno de la ciudad exhorta a la ciudadanía a tomar medidas para proteger a las mascotas manteniéndolas dentro de casa siempre que sea posible, cuidar su alimentación y, en caso de permanecer al aire libre, proporcionarles un refugio seco y cálido para salvaguardar su salud y bienestar.

Asimismo, la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, sugiere que durante los paseos, reducir su duración y evitar actividades prolongadas en días muy fríos. Limpiar cuidadosamente las patas al regresar para eliminar sal, productos químicos como aceites o anticongelantes, que pueden irritar la piel o ser tóxicos.

En cuanto a la higiene, evitar baños con demasiada frecuencia en esta temporada para evitar eliminar los aceites naturales de su pelaje, que ayudan a mantener el calor corporal, procurando utilizar agua tibia y secar completamente, prestando especial atención a las orejas y zonas más sensibles, para prevenir enfriamientos o infecciones por humedad.

Cuidar su alimentación en caso de requerir un aumento calórico durante el invierno para mantener la temperatura corporal, mantener agua fresca disponible y mantener al día su calendario de desparasitación, ya que ciertos parásitos permanecen activos incluso en invierno.