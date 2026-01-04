Recomendaciones de seguridad para los reyes magos

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Para privilegiar la protección de las familias en torno al Día de Reyes, a través del Operativo Puebla Segura, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), así como de distintas dependencias estatales y corporaciones municipales, mantienen el despliegue de más de 3 mil 500 elementos que realizan patrullajes de día y noche, tanto por aire con el uso de los helicópteros, como pie-tierra.

Con el objetivo de que la ciudadanía pueda realizar sus compras con tranquilidad, se fortalece la presencia en zonas de mayor afluencia como paraderos de transporte público, mercados, centros comerciales, centrales de autobuses, bancos, corredores turísticos y mercados tradicionales.

Además, las autoridades emiten las siguientes recomendaciones para reducir riesgos:

• Realizar compras en establecimientos formales.

• Manejar efectivo con discreción en lugares concurridos.

• Evitar adquirir juguetes con carácter bélico.

• Al comprar en línea, verificar que el sitio sea seguro y confiable.