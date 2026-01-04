Arzobispo de Puebla recuerda a víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Jorge Barrientos

En el marco del Domingo de la Epifanía del Señor, conocida también como la Fiesta de los Reyes Magos, el arzobispo de Puebla, monseñor Víctor Sánchez Espinosa, elevó oraciones por el eterno descanso de las personas que perdieron la vida tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en el estado de Oaxaca.

Durante la celebración eucarística dominical, el líder de la Iglesia católica en Puebla expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y pidió a la feligresía unirse en oración para que encuentren consuelo y fortaleza ante la tragedia.

El accidente se registró el 28 de diciembre de 2025, en las inmediaciones de la comunidad de Nizanda, perteneciente al municipio de Asunción Ixtaltepec, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Saldo oficial del accidente

De acuerdo con información confirmada el 2 de enero por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el descarrilamiento dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 17 pasajeros lesionados, quienes permanecen hospitalizados. En un primer reporte se había informado de 13 víctimas mortales, entre ellas dos menores de edad.

Entre las personas fallecidas se encuentra el periodista oaxaqueño Israel Gallegos, quien viajaba con destino al estado de Veracruz para pasar las festividades de fin de año.

¿Cómo ocurrió el descarrilamiento?

Autoridades informaron que el accidente se produjo cuando una locomotora se salió de las vías, lo que provocó la volcadura de cuatro vagones de pasajeros. Uno de ellos cayó a un barranco de aproximadamente siete metros de profundidad, lo que incrementó la magnitud del siniestro.

Las autoridades federales y estatales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del descarrilamiento y deslindar responsabilidades.