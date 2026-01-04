Cayó 15% la construcción el año pasado: CMIC Puebla

Confía en que 2026 sea positivo para el sector de la construcción

María Tenahua

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Gustavo Rojas Constantini, confió que este 2026 exista mayor inversión en infraestructura carretera.

Indicó que el 2025 fue un año contraído, pues se registró una baja del 15 por ciento en comparación con el 2024, pero esperan que en el 2026 se detone la economía.

No obstante, reconoció que hay un trabajo conjunto con el gobierno estatal y aplaudió que el gobernador Alejandro Armenta haya anunciado diversos proyectos como el cablebús, que ayudarán a generar empleo en el sector.