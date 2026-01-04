México recupera su capacidad de producción con ocho refinerías: Sheinbaum

Excelsior

México recupera su capacidad de producción con ocho refinerías, entre las que se incluyen la de Dos Bocas, en Tabasco, y Deer Park, en Texas, Estados Unidos, afirmó este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum, durante una visita de supervisión al complejo de Petróleos Mexicano (Pemex), en Tula, Hidalgo.

“Esta refinería, entonces, lo que muestra es que Pemex recupera su capacidad de refinación; hoy son ocho refinerías de Petróleos Mexicanos, las seis refinerías históricas, donde está Tula.

La Refinería Olmeca, en Dos Bocas, que como bien nos comenta Guadalupe ya está produciendo 320 mil barriles diarios de petrolíferos, y la refinería de Deer Park que ya es completamente propiedad de Pemex, ocho refinerías que en conjunto está produciendo más de un millón de barriles diarios, esto no se veía desde hace dos décadas”, explicó la titular de Poder Ejecutivo.

Durante primer evento de su agenda dominical, le presidenta Sheinbaum estuvo acompañada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca; la secretaria de Energía (Sener), Luz Elena González Escobar; Emilia Calleja Alor, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

En el municipio de Atitalaquia, Hidalgo, la mandataria expresó que la recuperación de Pemex, en materia de Refinación, se logró luego de que en el periodo neoliberal se buscó acabar con la empresa petrolera.

El día de hoy, con esta visita a la refinería, lo que mostramos es la capacidad que tiene Pemex para producir petrolíferos. Quisieron también durante la época neoliberal que ya Pemex, o el país, ni siquiera Pemex, produjera exclusivamente petróleo crudo para exportación, que eso era la eficiente, que eso le iba a dar más a México.

“Y se perdía algo esencial, que es la palabra soberanía, autosuficiencia, es decir la capacidad de México de producir su propia gasolina, diésel, turbosina, que se utilizan para el desarrollo nacional”, comentó la presidenta Sheinbaum durante su mensaje.

Pemex no pierde

El director general de Pemex, Rodríguez Padilla, aseguró que en la actualidad la empresa ya no tiene pérdidas económicas por realizar su trabajo de refinación.

Los resultados no son menores, cito algunos: el proceso de crudo en la refinería de Dos Bocas ha logrado niveles de 320 mil barriles diarios; el proceso de las siete refinerías locales ha superado la cuota de un millón 400 mil barriles diarios; el margen de refinación en positivo, alrededor de 11 dólares por barril y, en particular en esta refinería, de 13 dólares por barril.

“Pemex no pierde al refinar, Pemex, al contrario, genera valor, gasolina, diésel y turbosina contabilizan más del 60 por ciento de la producción nacional, el combustóleo está en franca regresión; esta refinería, la de Tula no produce combustóleo, ahora exportamos diésel en lugar de importarlo, esta refinería alcanza niveles de proceso de 270 mil barriles diarios”, detalló el responsable de la petrolera