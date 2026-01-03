Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela: vicepresidenta

Excelsior

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió la liberación “inmediata” del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, asegurando que es el único mandatario del país, tras el anuncio de Estados Unidos de que tomarán control tras su detención durante el operativo realizado durante la noche del viernes

“Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, siendo el único presidente de Venezuela.

Añadió que si algo le ocurriese a Maduro, los elementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) están activadas para resguardar el país. Añadió que Venezuela “nunca será colonia de ninguna nación”.

Trump afirmó que Estados Unidos “gobernará” Venezuela inmediatamente después de la captura de Maduro, sin dar detalles sobre cómo funcionaría ni cuánto duraría.

“Gobernaremos el país hasta que podamos lograr una transición segura, adecuada y juiciosa”, afirmó.

Trump también afirmó que planeaba autorizar a las compañías petroleras estadunidenses a tomar el control de la infraestructura energética de Venezuela.

“Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empiecen a generar ingresos para el país”, declaró.

Altos funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, trabajarán con un “equipo” para ayudar a gobernar Venezuela, dijo Trump.