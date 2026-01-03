Trump dice que Petro debería “cuidar su trasero” y lanza advertencia a Cuba

Excelsior

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, debería “cuidarse el trasero” tras la operación militar para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro

Él está produciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos, así que sí, tiene que cuidarse el trasero”, dijo Trump en una conferencia de prensa al referirse al mandatario izquierdista, con quien ha tenido enfrentamientos en los últimos meses.

Petro calificó las acciones de Washington como un “ataque a la soberanía” de América Latina y afirmó que provocarían una crisis humanitaria.

La audaz operación en plena noche en Caracas, tras meses de acoso militar, despertó la alarma en particular entre los aliados de Maduro, entre ellos Cuba.

“Cuba es un caso interesante. Ese sistema no ha sido muy bueno para Cuba. El pueblo lleva sufriendo muchos años”, comentó Trump

Creo que Cuba será algo de lo que acabaremos hablando”, añadió.

Por su parte el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que el gobierno de la isla comunista debería estar preocupado.

“Si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría al menos un poco preocupado”, dijo en una conferencia de prensa en Florida junto al presidente estadounidense Donald Trump

Rubio, de orígenes cubanos, agregó que “Cuba es un desastre” y que el país está “dirigido por hombres incompetentes y seniles”.

A través de una publicación, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció el “terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano” y calificó las acciones de Estados Unidos como un “criminal ataque”.

Cuba condena arresto de Maduro

Las palabras de Trump surgen luego de que la presidencia cubana denunciara lo que describió como un ataque “criminal” de Estados Unidos contra Venezuela y pidió de forma urgente una reacción de la comunidad internacional.

La Habana acusó a Washington de “terrorismo de Estado” contra el pueblo venezolano y dijo que lo que describió como una “zona de paz” estaba siendo “brutalmente asaltada”.

Estados Unidos atacó Venezuela y depuso a su presidente, Nicolás Maduro, en una operación nocturna el sábado, dijo el mandatario Donald Trump, en la intervención más directa de Washington en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señaló que “la tierra de Bolívar es sagrada y un ataque a sus hijos, es un ataque a todos los hijos dignos de nuestra América”