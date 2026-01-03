Tenemos muy buena relación con EU en términos de seguridad: Sheinbaum

Excelsior

Tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de “hacer algo con México”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que “hay una muy buena relación en términos de seguridad”.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue consultada en Tlaxcala sobre la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por tropas estadounidenses y la conferencia de prensa que ofreció Donald Trump en donde dejó entrever la posibilidad de actuar contra los cárteles del narcotráfico en el país y declaró que ella “es una buena mujer, pero los cárteles gobiernan a México”.

Tenemos comunicación con EU

Al respecto, respondió que existe comunicación con el Gobierno de Estados Unidos y hay un entendimiento en una estrategia de seguridad desde la primera reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos

“Ha declarado (Donald Trump) varias veces esto, sin embargo, tenemos una muy buena relación en términos de la seguridad y otros temas con Estados Unidos. Hay comunicación, hay un entendimiento en temas de seguridad que se ha establecido en varias reuniones, una primera reunión en donde estuvo el secretario Marco Rubio en México y después varias reuniones que se han desarrollado. Entonces, eh nosotros como siempre lo hemos dicho, colaboración, coordinación, pero no subordinación”, señaló.

Sheinbaum Pardo reiteró que la postura de su Gobierno en la relación con Estados Unidos es de “colaboración, coordinación, pero no subordinación”.

La jefa del Ejecutivo indicó que se revisa a través de la Cancillería la relación que tendrá México con Venezuela ahora que Estados Unidos gobernará “de forma temporal hasta una transición segura”

Solución pacífica

“Bueno, vamos a revisarlo, yo creo que hay que revisarlo con el equipo de gobierno, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y evidentemente dentro del marco constitucional de nuestro país. Esa es hasta ahora nuestra declaración y vamos a estar atentos y a seguirles informando”, expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que México defiende la Doctrina Estrada, que representa la política exterior del país “que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto”.

Reiteró la postura del Gobierno de México de condenar y rechazar enérgicamente el ataque de Estados Unidos a Venezuela, al considerar que viola el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)