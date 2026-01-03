Juez federal habría ordenado liberar a Uruviel González

Desde Puebla

Un juez federal habría ordenado la libertad inmediata de Uruviel González Vieyra, luego de 10 meses preso.

Elementos de la Fiscalía se encuentran afuera del CERESO de Tepexi de Rodríguez.

Cabe señalar que se observa un operativo de Fiscalía y Guardia Nacional en el penal de Tepexi.