Legisladores de la 4T en CDMX condenan acción militar en Venezuela

Excelsior

Las bancadas de Morena y sus partidos aliados en el Congreso de la Ciudad de México se pronunciaron contra los hechos ocurridos en Venezuela durante la madrugada de este sábado, que derivaron —según lo reportado— en la detención de Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas de Estados Unidos, y se sumaron a la condena expresada por el Gobierno de México ante lo que calificaron como una acción militar unilateral.

En un posicionamiento conjunto, publicado en el sitio digital del Congreso capitalino, las y los legisladores de la llamada “Transformación” rechazaron cualquier intervención armada extranjera en América Latina y el Caribe, al considerar que vulnera la soberanía de las naciones y reproduce una historia de inestabilidad en la región.

Recordaron que las intervenciones militares han dejado, a lo largo de décadas, fracturas sociales, crisis humanitarias y empobrecimiento, cuyos efectos persisten por generaciones.

Advierten retrocesos democráticos

En la publicación, los congresistas subrayan que la paz “es una condición indispensable para el desarrollo, el buen gobierno y la seguridad, tanto en los países involucrados como en las ciudades que gobiernan”.

En ese sentido, advirtieron que “la guerra y la imposición por la fuerza propician desplazamientos, violaciones a derechos humanos y retrocesos democráticos, en contravención de los principios que México ha defendido históricamente en política exterior”.

Las y los diputados evocaron los principios constitucionales de no intervención, respeto al derecho internacional y solución pacífica de las controversias, y retomaron las palabras de Benito Juárez —“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” y “Todo por la razón, nada por la fuerza”— como guía vigente frente a la coyuntura regional.

Llamado al diálogo

El pronunciamiento concluye con un llamado al diálogo y a la negociación como únicas vías legítimas para resolver las diferencias entre Estados, así como con una expresión de solidaridad con el pueblo venezolano y con las comunidades mexicanas que residen en el país sudamericano.