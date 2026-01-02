Las Virtudes y el Año Nuevo

Por Salvador Echeagaray, académico de la Universidad autónoma de Guadalajara (UAG)
Algo muy importante de el advenimiento de un año nuevo es que nos hace replantear nuestra vida.
Nos mueve a reflexionar cómo estamos llevándola.
El nuevo año nos hace ver qué estamos haciendo mal y corregirlo. También, debería movernos a reconocer lo bueno y aplaudírnoslo.
Además, es el momento para plantearse buenos propósitos, pero sobre ello, pregúntarse cuáles virtudes nos ayudarán para lograr esos nuevos proyectos y que no se queden en meras intenciones, sino, que, se concreten.
Para ello hay dos virtudes que son la fortaleza y la perseverancia. Esta última nos ayuda a no abandonar nuestro proyecto.
La fortaleza nos da el vigor para alcanzarlo.
Por lo tanto, además de definir qué deseamos lograr sería conveniente proponernos a desarrollar virtudes.
¿Cuál le gusta?
Acaso la fe, la esperanza o la caridad? O ¿la prudencia, o la templanza? O ¿tal vez, el arte, la ciencia y/o la sabiduría?
No es fácil, pero vale la pena.
