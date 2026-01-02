Sin afectaciones en escuelas de la entidad tras sismo: SEP

Staff/RG

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Tras realizar una revisión ocular en las 16 mil 532 escuelas de la entidad, la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Puebla informa que no se detectaron daños físicos en los inmuebles, a consecuencia del sismo que se registró en la localidad de San Marcos en el estado de Guerrero, con magnitud 6.5 la mañana de este 2 de enero.

Las visitas en las instituciones educativas de nivel básico, media superior y superior, las realizaron personal directivo de las escuelas y reportaron al personal de las direcciones de protección civil de los municipios, a fin de que la autoridad competente verificara que no hubiera grietas, fugas de gas, agua o fallas eléctricas.

También, personal de las coordinaciones de Desarrollo Educativo (CORDES) verificó que en las oficinas públicas no se registraran afectaciones en la estructura, que pusieran en riesgo a las y los usuarios de los servicios educativos que acuden de manera diaria.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado garantiza que los edificios que albergan a las y los estudiantes, así como docentes y directivos, son seguros para la realización de las actividades académicas, con el compromiso del gobernador Alejandro Armenta y en seguimiento a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, para ofrecer seguridad en las aulas.