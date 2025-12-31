Recuperan en Atlixco vehículo robado

Desde Puebla
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco recuperó una cuatrimoto con predenuncia de robo en la colonia Centro, tras recibir un reporte acerca del robo de una Cuatrimoto marca Veloci, Tipo: HAMMER KX FORCE, color rojo con negro, año 2025, ante esto se realizaron recorridos de búsqueda y localización en calles aledañas, siendo en la calle 2 Sur, donde se localiza una unidad con características coincidentes.
Al no localizar a propietario alguno, los elementos verificaron el Número de Identificación Vehicular, confirmando que contaba con una predenuncia de robo registrada ante el 911.
La cuatrimoto fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias correspondientes.